Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до девяти

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Количество мирных жителей Горловки, пострадавших в результате обстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
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