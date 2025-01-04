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Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до девяти

Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до девяти

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Количество мирных жителей Горловки, пострадавших в результате обстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

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