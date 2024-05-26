Минобороны подтвердило полное освобождение ещё одного населённого пункта в Харьковской области

Министерство обороны РФ подтвердило полное освобождение Берестового в Харьковской области. Главное из сводки военного ведомства с купянского направления: — нанесено поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе н.
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