1 декабря 2023 года - Всемирный день борьбы со СПИДом.

Всемирная кампания против СПИДа демонстрирует международную солидарность в борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекцииболее 30 лет: в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН в 1988 году 1 декабря был провозглашен Всемирным днем борьбы со СПИДом.