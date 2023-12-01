1 декабря 2023 года - Всемирный день борьбы со СПИДом.

Всемирная кампания против СПИДа демонстрирует международную солидарность в борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекцииболее 30 лет: в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН в 1988 году 1 декабря был провозглашен Всемирным днем борьбы со СПИДом.
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