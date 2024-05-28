"Бактериальный ожог": что делать, если дерево "сгорает"

Для лечения деревьев от бактерии Erwinia amylovora - именно по ее вине растения приобретают обожженный и высохший вид, вводя в заблуждение садоводов, следует использовать следующие способы борьбы с бактериальным ожогом:1 .
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