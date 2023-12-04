DM рассказала о готовности Джонсона силой изъять в Нидерландах вакцины от COVID

Бывший глава британского правительства Борис Джонсон в марте 2021 года в разгар вакцинации от COVID-19 обратился к спецслужбам страны с просьбой рассмотреть силовой вариант изъятия с завода в Нидерландах закупленных Лондоном вакцин AstraZeneca, экспорт которых был блокирован Европейским союзом.