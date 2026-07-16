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The Eurasia Daily news agency

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The Russian Armed Forces began to cover the Orekhovskaya grouping of the Armed Forces of Ukraine — summary

The Russian Armed Forces began to cover the Orekhovskaya grouping of the Armed Forces of Ukraine — summary

The Russian Armed Forces began to cover the Orekhovskaya AFU grouping from the flanks. This is stated in the SMO summary for July 16 from Readovka: "Small ticks" 7th Guards Airborne Assault Division The Russian Armed Forces continues to fight in Stepnogorsk itself and in its environs.

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