Иностранный агент Татьяна Лазарева*, признанная также экстремистом и террористом, выступила с ошарашивающим заявлением.
«Кобыла грязноротая!» Народ ответил на лживое заявление иноагента Лазаревой
Комментарии
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Eduard
Не смотри! Смотри французские каналы,ну если поймеш что там!Ха,ха,ха!
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6 час.
ОЕ
Ольга Есикова
А зачем вообще о ней пишут? Спившаяся, безмозглая тупая баба. Что она вообще для страны сделала, почему кого-то интересует ее мнение? и зачем публиковать что она сказала? Уехала и уехала💩
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4 час.
НК
Наталья Котельникова
На морде ни намека на интеллект. Ужас.
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3 час.
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