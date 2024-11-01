Розетка для безопасного ремонта электроники

﻿﻿Фотографии готового продукта Из комментариев Маски я с удивлением узнал, что многие люди понятия не имеют, что, включив обслуживаемое ими оборудование через лампу накаливания, можно не беспокоиться о том, что из-за короткого замыкания создастся большой барабан.