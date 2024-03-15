Daily Telegraph: Запад — это покойник, которого уже не реанимировать..

Natalija Osminina

"Запад стал трупом, который уже поздно реанимировать"- при этом поразительно, что Украина, Армения, Казахстан делают ставку даже не на лошадь-аутсайдера, а на труп лошади, уже вовсю смердящий. И ладно бы элиты - они скорее всего проплачены, но население их поддерживающее, полностью потеряло нюх от пропаганды. Русофобская пропаганда, видимо, так сильно воняет, что камуфлирует разлагающийся трупный запах Запада.