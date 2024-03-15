Лондон и его союзники по НАТО постоянно бьют тревогу о внутренних и внешних проблемах. Но за этими предупреждениями не следует никаких конкретных действий, что вызывает подрыв демократии и разочарование среди западных избирателей, которые всё чаще поддерживают националистические силы, пишет обозреватель The Daily Telegraph Роберт Тумз.
Daily Telegraph: Запад — это покойник, которого уже не реанимировать..
Комментарии
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Natalija Osminina
"Запад стал трупом, который уже поздно реанимировать"- при этом поразительно, что Украина, Армения, Казахстан делают ставку даже не на лошадь-аутсайдера, а на труп лошади, уже вовсю смердящий. И ладно бы элиты - они скорее всего проплачены, но население их поддерживающее, полностью потеряло нюх от пропаганды. Русофобская пропаганда, видимо, так сильно воняет, что камуфлирует разлагающийся трупный запах Запада.
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