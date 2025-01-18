Немецкий генерал-майор рассказал о росте военного потенциала РФ

Военный потенциал армии России стремительно растет каждый месяц, заявил Руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, 18 января сообщает газета Welt am Sonntag.
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