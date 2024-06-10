В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники Пензенской области посетили детский оздоровительный центр «Белка»

В период летних каникул многие из ребят отдыхают в загородных оздоровительных лагерях. Для них в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции Пензенской области проводят различные профилактические мероприятия, призванные рассказать детям о правилах поведения на дорогах, водоёмах и в общественных местах.