В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники Пензенской области посетили детский оздоровительный центр «Белка»

В период летних каникул многие из ребят отдыхают в загородных оздоровительных лагерях. Для них в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции Пензенской области проводят различные профилактические мероприятия, призванные рассказать детям о правилах поведения на дорогах, водоёмах и в общественных местах.
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