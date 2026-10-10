Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему СССР не высадился на Хоккайдо, хотя десант был готов

Из всех советских территориальных запросов 1945 года просьба о Хоккайдо выглядит самой дерзкой и самой короткой.

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