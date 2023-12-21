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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Капризная уральская погода может оставить екатеринбуржцев без ледового городка

Капризная уральская погода может оставить екатеринбуржцев без ледового городка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря, ФедералПресс. На главной площади Екатеринбурга проходит международный фестиваль ледовых скульптур, однако жители города могут так и не увидеть изящные творения изо льда из-за погодных условий.

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