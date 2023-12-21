Капризная уральская погода может оставить екатеринбуржцев без ледового городка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря, ФедералПресс. На главной площади Екатеринбурга проходит международный фестиваль ледовых скульптур, однако жители города могут так и не увидеть изящные творения изо льда из-за погодных условий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии