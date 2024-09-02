Отдыхал 40 процентов времени: Байден за время своего президентства провел в отпуске 532 дня В США потихоньку наступает время подведения итогов президентства Джо Байдена.
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Отдыхал 40 процентов времени: Байден за время своего президентства провел в отпуске 532 дня В США потихоньку наступает время подведения итогов президентства Джо Байдена.
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