Участник польского восстания: власти верят, что освобождения Варшавы не было

Global Look Press/Ilker Gurer/ZUMAPRESS.com Участник польского восстания 1944 года Чеслав Левандовский рассказал, что современные власти страны утверждают об отсутствии освобождения Варшавы Советской Армией в 1944 году.
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