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Царьград

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На Кубани лишь 4,51% взрослых курят — Бурлачко назвал причину

На Кубани лишь 4,51% взрослых курят — Бурлачко назвал причину

По данным Минздрава, только 4,51% совершеннолетних жителей Кубани употребляют табак — такие цифры привел председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко.

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