У лисы, убитой в слободе Колодези Миллеровского района, обнаружили бешенство

Согласно результатам лабораторных исследований проведенных в «Ростовской областной СББЖ» — Ростовская областная ветеринарная лаборатория, патологического материала от убитой лисы (экспертиза № 2-3109 от 22.
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