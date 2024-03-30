Петербургский душитель Вороненко признался в еще одной расправе

В Петербурге маньяк Вороненко признался в убийстве 12-летней девочки в 2006 году В Петербурге следователи установили причастность приговоренного к пожизненному лишению свободы 52-летнего уроженца одной из стран бывших союзных республик к расправе над 12-летней девочкой в 2006 году.