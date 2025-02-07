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"Телефоны не берут": ростовчане не могут записать детей в областную больницу

"Телефоны не берут": ростовчане не могут записать детей в областную больницу

Попасть на приём к специалисту медицинского учреждения без живой очереди невозможно, но многие пациенты живут в области и приезжать им накладно.

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