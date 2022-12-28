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Тарасенко против «Торонто»: худшие в команде «минус 3», передача, 5 бросков и 2 хита

Тарасенко против «Торонто»: худшие в команде «минус 3», передача, 5 бросков и 2 хита

Владимир Тарасенко завершил матч против «Торонто» с полезностью «минус 3». «Сент-Луис» уступил «Лифс» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

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