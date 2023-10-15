Традиционные сборы спасателей-добровольцев прошли на учебно-тренировочной площадке Департамента ГОЧСиПБ

В этот раз на площадке собралось 250 участников Общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв», среди которых были как опытные добровольцы, так и те, кто только проходит обучение по профессии «спасатель» — для них сборы стали частью практической подготовки.
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