Пропал генерал, о котором нельзя говорить официально, причем тут удары ВКС России

ЛК

Любовь Кузьмина

Поведение российского руководства за время проведения СВО, также они имеют ввиду. Они постоянно идут по лестнице экскалации и наблюдают за реакцией российского руководства. Если вспомнить с чего начинались поставки на Украину, то мы увидим в начале что, каски, аптечки, обмундирование и прочие мелочи.Это о чем говорит? Сначала они боялись реакции России и не знали, а как же может ответить Россия?Но потом пошли "джавелины" " байрактары", орудия, снаряды, танки прочее.То есть видя, что российское руководство, прямо скажем трусоватое и не как не реагирует на такое положение дел, то идут все дальше. То есть получается то, что российское руководство само затягивает этот конфликт.Хотя в начале Путин предупредил всех, что если кто вмешается в этот конфликт, то горько пожалеет об этом. Но как видим мы сейчас, эти угрозы раздает только Д.А.Медведев.А на него давно уже никто не обращает внимания.