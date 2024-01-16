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Пропал генерал, о котором нельзя говорить официально, причем тут удары ВКС России

Пропал генерал, о котором нельзя говорить официально, причем тут удары ВКС России

Официальные хроники на то и официальные, чтобы содержать только проверенную информацию, которая рассчитана на чётко определённые цели.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Поведение российского руководства за время проведения СВО, также они имеют ввиду. Они постоянно идут по лестнице экскалации и наблюдают за реакцией российского руководства. Если вспомнить с чего начинались поставки на Украину, то мы увидим в начале что, каски, аптечки, обмундирование и прочие мелочи.Это о чем говорит? Сначала они боялись реакции России и не знали, а как же может ответить Россия?Но потом пошли &quot;джавелины&quot; &quot; байрактары&quot;, орудия, снаряды, танки прочее.То есть видя, что российское руководство, прямо скажем трусоватое и не как не реагирует на такое положение дел, то идут все дальше. То есть получается то, что российское руководство само затягивает этот конфликт.Хотя в начале Путин предупредил всех, что если кто вмешается в этот конфликт, то горько пожалеет об этом. Но как видим мы сейчас, эти угрозы раздает только Д.А.Медведев.А на него давно уже никто не обращает внимания.
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20 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
дурик а 400кг кокосов в посольстве рф Аргентине.а Куба Венесуэлла,Никорагуа?
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20 час.
ВМ
Владимир Минаков
Российскому руководству разведка подала инфу, что войска местное население будет встречать с цветами.  Поэтому войска продвигались по дорогам, как караваны верблюдов по пустыне - вереницей и без прикрытия с воздуха. Потом пришло понимание, что это далеко не так... Сейчас другая задача и другие способы её решения: активного населения становится всё меньше - часть смылись за бугор, много - исчезли... Наглосаксы настаивают на продолжении, а продолжать будет некому - то уже будет не войско в миллион штыков, а лишь партизанские отряды... Т.е., исполнение наказа Путина на денационализацию и демилитаризацию, потерю государственности... А ведь всего-то нужно было выполнить Минские соглашения, но наглосаксам такое было не нужно - им не Украина нужна, а разрушение России чужими руками ( и жизнями).
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20 час.

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