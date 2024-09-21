Бывший муж публично обратился к дочке Шойгу в день рождения дочери

Пара давно в разводеИзвестный блогер Алексей Столяров во многом прославился благодаря тому, что успел побывать зятем теперь уже бывшего руководителя главного оборонного ведомства нашей страны Сергея Шойгу.
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