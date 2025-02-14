Кандидат в канцлеры ФРГ: вице-президент США Вэнс выступит с суровым заявлением в адрес Европы на Мюнхенской конференции Сегодня в Мюнхене стартует очередная конференция по безопасности.
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Кандидат в канцлеры ФРГ: вице-президент США Вэнс выступит с суровым заявлением в адрес Европы на Мюнхенской конференции Сегодня в Мюнхене стартует очередная конференция по безопасности.
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