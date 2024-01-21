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Георгиев выиграл 25-й матч в сезоне, укрепив лидерство среди вратарей. Он отбил 36 из 40 бросков «Филадельфии»

По 23 победы на счету Тэтчера Демко («Ванкувер») и Коннора Хеллибака («Виннипег»). В субботу Георгиев отразил 36 бросков из 40 в игре с «Филадельфией» (7:4) Всего в текущем чемпионате НХЛ вратарь «Колорадо» провел 39 матчей, отражая в среднем 89,6% бросков и пропуская 2,98 шайбы за игру.

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