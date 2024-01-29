Подмосковное управление МЧС и «Мособлгаз» заключили соглашение о взаимодействии

Компания «Мособлгаз» и МЧС России по Московской области заключили соглашение о взаимодействии. Подписи поставили руководитель чрезвычайного ведомства Подмосковья генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин и генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
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