Филиппо назвал проявлением диктатуры признание «АдГ» в ФРГ правоэкстремистской

Принятое ведомством по охране конституции ФРГ (немецкая контрразведка) решение о признании немецкой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») правоэкстремистской на всей территории Германии является проявлением тотальной диктатуры.
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