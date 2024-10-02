Уральские аграрии собрали 70% зерновых

В хозяйствах Уральского федерального округа в самом разгаре уборка урожая. Как сообщили в пресс-службе полпредства, погодные условия, установившиеся в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях способствуют активному ходу уборочной кампании.