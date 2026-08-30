В Анапе горит 10 гектаров плавней — огонь подбирается к домам и АЗС

Пожар площадью в 10 га бушует на окраинах Анапы — курорт заволокло дымом, огонь подбирается к домам и АЗС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Ай, Моська! Знат...
- От олигархов до «...
- Проститься с изве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым