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Газета.ру

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Глава АЦП Дурдыев: селлеры на WB смогут быстрее вернуться к работе после атак БПЛА

Глава АЦП Дурдыев: селлеры на WB смогут быстрее вернуться к работе после атак БПЛА

Предлагаемый правительством РФ двухэтапный механизм налоговой поддержки поможет предпринимателям, которые пострадали от атак БПЛА на инфраструктуру маркетплейсов, не только стабилизировать бизнес, но и восстановить операционную деятельность, сообщает пресс-служба Ассоциации цифровых платформ (АЦП).

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