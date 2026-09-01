Глава АЦП Дурдыев: селлеры на WB смогут быстрее вернуться к работе после атак БПЛА

Предлагаемый правительством РФ двухэтапный механизм налоговой поддержки поможет предпринимателям, которые пострадали от атак БПЛА на инфраструктуру маркетплейсов, не только стабилизировать бизнес, но и восстановить операционную деятельность, сообщает пресс-служба Ассоциации цифровых платформ (АЦП).
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