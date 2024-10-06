Уехавший из РФ Константин Меладзе поднял цену на виллу в Крыму до 450 млн рублей

Уехавший из России продюсер Константин Меладзе долгое время не может продать свой особняк в Гурзуфе. Летом этого года он даже снизил сделал скидку, в надежде избавиться от последней недвижимости в России, однако сейчас ценник вновь поднялся на 65 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии