Who Is Red John In The Mentalist? His Identity Explained

Who is Red John in The Mentalist? Here's how Patrick Jane finally discovered the serial killer's identity and why the Season 6 reveal divided fans.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Goldbergs Renewed...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым