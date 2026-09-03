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Who Is Red John In The Mentalist? His Identity Explained

Who Is Red John In The Mentalist? His Identity Explained

Who is Red John in The Mentalist? Here's how Patrick Jane finally discovered the serial killer's identity and why the Season 6 reveal divided fans.

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