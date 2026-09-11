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Аргументы и Факты

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Отец и брат убили 22-летнюю девушку из-за вирусного видео

Отец и брат убили 22-летнюю девушку из-за вирусного видео

В Индии отец и брат убили девушку после того, как в сети завирусилось видео, где она была запечатлена вместе с приятелем.

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