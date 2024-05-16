«Макфа» перешла в госсобственность

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом стало владельцем ООО «Управляющая компания «М-Групп», которое, в частности, управляет АО «Макфа», одним из крупнейших российских производителей макарон, муки и крупы, передает Интерфакс.
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