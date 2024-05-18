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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Карякин: «Шахматистам важно заниматься физическими видами спорта, потому что у них сидячий образ жизни»

Сегодня российский гроссмейстер Карякин и двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Екатерина Лобышева провели зарядку для юных посетителей Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

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