У «Свидетелей Иеговых»* изъяли дом и участок земли

Такое решение принял Куйбышевский районный суд Новосибирской области. 20 апреля 2017 года решением Верховного суда Российской Федерации деятельность религиозной организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России»* и всех его региональных 395 отделений признана экстремистской и запрещена на территории России.