Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как Киев привлечет в ВСУ не желающих воевать

Как Киев привлечет в ВСУ не желающих воевать

Guardian: власти Украины постараются привлечь тех, кто боится попасть на фронт Украина перейдет на более гибкую систему мобилизации — не желающим воевать специалистам дадут выбрать, как иначе принести пользу ВСУ.

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