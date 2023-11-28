Как Киев привлечет в ВСУ не желающих воевать

Guardian: власти Украины постараются привлечь тех, кто боится попасть на фронт Украина перейдет на более гибкую систему мобилизации — не желающим воевать специалистам дадут выбрать, как иначе принести пользу ВСУ.
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