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«Чем выше давление, тем крепче бетон»: Евгений Люлин подвел итоги выборов

«Чем выше давление, тем крепче бетон»: Евгений Люлин подвел итоги выборов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сентября, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал главным итогом прошедшей избирательной кампании консолидацию общества и рекордную явку, достигнутую несмотря на беспрецедентное внешнее давление.

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