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Царьград

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  • Наталья Котельникова
    Чё о ней писать везде и зачем! Посадить и потом расстрелять. Идёт война и это не обсуждается.Петербургский мун...
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В Прикамье запустили горячую линию по вопросам нарушений на ЕГЭ

В Прикамье запустили горячую линию по вопросам нарушений на ЕГЭ

Органы прокуратуры Пермского края постоянно следят за соблюдением прав учеников.Чтобы предотвратить нарушения прав учеников во время проведения государственной итоговой аттестации, прокуратура Пермского края запустила горячую линию.

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