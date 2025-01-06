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Русская весна

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В США заявили о невозможности ВСУ остановить Россию

В США заявили о невозможности ВСУ остановить Россию

Дезертирство в ВСУ происходит из-за невозможности долго находиться в зоне боевых действий вместе с мощной российской военной машиной, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

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