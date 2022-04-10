Геннадий Орлов: «Краснодар-2» идет на 4-м месте. Ну какое расширение РПЛ? Какое качество игры будет?»

Геннадий Орлов выступил против расширения РПЛ. Футбольный комментатор затронул эту тему, анализируя матч 24-го тура РПЛ, в котором встретились «Зенит» и «Ахмат» (2:0).
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