В Японии пройдут выборы в парламент

Досрочные выборы в ключевую нижнюю палату парламента пройдут в Японии. Согласно опросам, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) может потерять на них большинство даже в коалиции с партией «Комэйто».
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