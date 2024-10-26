Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 972 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Хорошилов
    Антониу Гутериш видно смел, Его за эту смелость осудили. Персоной нежеланной наградили И в нём опасность кто-то угляд...Cyprus Mail: учас...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    За что боролись на то и напоролись. Против Российского солдата  не устоит ни одна армия. Удачи вам, солдаты России!Нашли записку пол...
  • В К
    Поздно каешся нечисть!Депутат Рады Шевч...

В Японии пройдут выборы в парламент

В Японии пройдут выборы в парламент

Досрочные выборы в ключевую нижнюю палату парламента пройдут в Японии. Согласно опросам, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) может потерять на них большинство даже в коалиции с партией «Комэйто».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх