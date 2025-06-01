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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Васильев против пива на стадионах: «Болельщики приходят ради спортивного зрелища, а не напихать в себя всякую дрянь, тем более алкоголь. Спорт должен пропагандой здорового образа жизни»

«Я плохо оцениваю идею продажи пива на стадионах. На спортивных объектах алкоголю не место. Болельщики приходят на стадионы посмотреть на спортивные зрелища, а не для того, чтобы напихать в себя всякую дрянь, а уж тем более алкоголь.

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