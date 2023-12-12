Почему Папуа - Новая Гвинея возьмет китайские деньги для проектов СПГ?

Kumul Petroleum проводит переговоры с Bank of China, ICBC и Bank of Communications для получения финансирования на покупку 5-процентной доли в проекте по переработке сжиженного природного газа в Папуа — Новая Гвинея.
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