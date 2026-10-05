В США назвали возможную дату введения вторичных санкций против партнеров России

США могут до 18 октября принять решение о вторичных санкциях против торговых партнеров России. При этом Вашингтон пока не подтверждает введение пошлин и продолжает оценивать возможные последствия такого шага.
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