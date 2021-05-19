Единую квитанцию для платежей за ЖКУ могут ввести в Петербурге

Никола ЗуевБизнес и финансыЕдиную квитанцию для платежей за ЖКУ могут ввести в Петербурге Санкт-Петербург, 19 мая. Квитанции по ЖКУ могут быть объединены в одну, чтобы избежать возможных ошибок и высокой комиссии.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСвятогор КнязевТо есть, вопроса почему куча посреднических контор работающих без разрешения, без лицензий, без контроля ЦБ как указано в законе - ни у кого не возникает? Возникает только вопрос почему ОДИН раз мошенник Петроэлектросбыт прислал двойную квитанцию? М-да....Как там в народной мудрость...Лохи платят дважды?Комментировать
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