Работино превратилось в кладбище. Часов Яр - "вопрос ближайших недель": Контрнаступление ВСУ, о котором молчат сводки

Ситуация на фронте остаётся крайне тяжёлое на многих направлениях. Русская армия продолжает идти вперёд, однако местами враг пытается контратаковать, использую fpv-дроны для дистанционного минирования дорог и постоянных налётов на наши позиции.
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