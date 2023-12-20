В РАН сообщили об открытии четырех новых видов моллюсков-сфериин

Зоологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН совместно с коллегами завершили исследование пресноводных моллюсков подсемейства сфериин (Sphaeriinae).
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