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Бьоркстранд сделал дубль за 4 минуты в 7-м матче серии с «Колорадо». У «Сиэтла» 15 игроков с голами в этом плей-офф

Бьоркстранд сделал дубль за 4 минуты в 7-м матче серии с «Колорадо». У «Сиэтла» 15 игроков с голами в этом плей-офф

Голы 28-летнего датчанина позволили «Кракену» одержать победу над «Эвеланш» в 7-м матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1, 4-3).

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