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Царьград

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Карнилина объяснила правила рукопожатий в деловом этикете

Карнилина объяснила правила рукопожатий в деловом этикете

Эксперт по этикету Ирина Карнилина рассказала о деловых и светских нормах рукопожатий. На работе младший первым приветствует старшего, но руку предлагает старший.

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